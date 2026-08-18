Erzurum'da apartman dairesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında evde bulunan ve tarafları ayırmaya çalışan M.T. (44) de elinden yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede E.T. (19) ile Ramazan Ş. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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