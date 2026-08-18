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        Erzurum'da apartman dairesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzurum'da apartman dairesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Erzurum'da apartman dairesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzurum'da apartman dairesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede E.T. (19) ile Ramazan Ş. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T'nin Ramazan Ş'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

        Kavga sırasında evde bulunan ve tarafları ayırmaya çalışan M.T. (44) de elinden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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