Erzurum'da bıçakla 1 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
Erzurum'da apartman dairesinde bıçakla 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi yakalandı.
Erzurum'da apartman dairesinde bıçakla 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi yakalandı.
Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede dün bıçaklanan Ramazan Ş'nin (44) hayatını kaybetmesi, M.T'nin (44) yaralanmasıyla ilgili şüpheli E.T'nin (19) yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri E.T'yi kırsal Çayırtepe Mahallesi'nde yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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