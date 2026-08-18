Erzurum'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Olimpiyat Millet Bahçesi'nde dün H.Y.G'nin (21) bıçakla ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan A.C.İ. (21), Ö.F.U. (24) ve A.P'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum'da bir kişinin bıçakla ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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