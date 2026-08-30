Erzurum'da çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 8 itfaiye aracı ve 2 TOMA ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi 10. Sokak'ta bulunan 5 katlı Yeşil Köşk Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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