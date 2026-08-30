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        Erzurum'da çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Erzurum'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan ve yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Erzurum'da çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Erzurum'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan ve yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi 10. Sokak'ta bulunan 5 katlı Yeşil Köşk Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince apartmanda bulunanlar tahliye edilerek güvenli bölgeye çıkarıldı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 8 itfaiye aracı ve 2 TOMA ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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        Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, çatı katında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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