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        Erzurum'da coğrafi işaretli ürün sayısı 8 yılda 7'den 62'ye çıktı

        Coğrafi işaretli ürün sayısının son 8 yılda 7'den 62'ye çıktığı Erzurum'da bu sayıyı 81'e çıkartarak kentin gelişimine katkı sunulması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Erzurum'da coğrafi işaretli ürün sayısı 8 yılda 7'den 62'ye çıktı

        Coğrafi işaretli ürün sayısının son 8 yılda 7'den 62'ye çıktığı Erzurum'da bu sayıyı 81'e çıkartarak kentin gelişimine katkı sunulması hedefleniyor.

        Erzurum Ticaret Borsasının 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla borsanın konferans salonunda, şehrin coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtılması, markalaştırılması ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Erzurum Vali Yardımcısı ve Vekili Orhan Ayaz, kentte 3 ay önce göreve başladığını söyledi.

        Ayaz, kentte tarımın yoğun yapıldığını ve bunu daha önce bilmediğini belirtti.

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        Şehirdeki kültürel değerlerin tanıtılmasının önemi vurgulayan Ayaz, şöyle konuştu:

        "Bir şehrin kültürünü tanıtmakla yükümlüyüz. Bir kültürün tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Valilik olarak bu kültürel mirası günümüz teknolojisiyle tanıştırmak ve ticaret sayfalarımızda ürünlerimizin olmasını istiyoruz. Gelişmeye açık bir memleketiz. 3 aylık süreçte çok üstün gayretlerin olduğunu gördüm. 2018 yılında 7, 2026 yılında ise 62 coğrafi işaretli ürünün çıkması gerçekten çok büyük bir başarı. İnşallah 81. yılımızda 81 tescil alırız."

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gökhan da Türkiye'nin coğrafi konumunun ihracat açısından önemine değindi.

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        Türkiye'nin 2 binden fazla ürünü yaklaşık 200 ülkeye ihraç ettiğini belirten Gökhan, Erzurum'un sert iklimine rağmen verimli ovaları ve meralarıyla tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        - 15 başvurunun sonuçlanması bekleniyor

        Gökhan, Türkiye'de 1898 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu, bunların yaklaşık yüzde 90'ının tarım ve gıda ürünlerinden oluştuğunu belirterek, Erzurum'da 62 tescilli coğrafi işaretli ürün bulunduğunu, 15 başvurunun ise sonuçlanmasının beklendiğini aktardı.

        Coğrafi işaretli ürünlerin tescil edilmesinin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Gökhan, şunları kaydetti:

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        "Coğrafi işaretli ürünleri sadece temel bir kaynak olarak görmüyoruz. Markalaştığı ve pazarlandığı zaman değer buluyor. Bunları kültürel değer olarak unutmamamız şart ama bunları markalaştırıp ticarete konu yapmamız da şart. Bir ürünün tescilini almak değil, onun pazardaki değerini oluşturmak önemli."

        Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da üniversite ile Ticaret Borsası arasında yakın işbirliği bulunduğunu, şehirlerin kalkınmasında üniversitelere önemli görevler düştüğünü, araştırma merkezleriyle kentin gelişimine katkı sunmaya çalıştıklarını anlattı.

        - "İnşallah Türkiye markası olacağız"

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        Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da Türk Patent Enstitüsüne rekor sayıda başvuru yaptıklarını belirterek, borsanın 80. kuruluş yıl dönümü kapsamında kentin ekonomik, kültürel ve gastronomik değerlerini öne çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

        Coğrafi işaretin yalnızca bir ürünün tescil edilmesinden ibaret olmadığını ifade eden Oral, şöyle konuştu:

        "Coğrafi işaret yalnızca ürünün tescili değil, bir şehrin geçmişinin, emeğinin, üretim kültürünün ve sahip olduğu değerlerin de korunmasını amaçlıyoruz. Erzurum gibi kültürel mirasa sahip bir şehir için bu değerleri tanıtmak, kayıt altına almak, ekonomik değere dönüştürmek büyük önem oluşturuyor."

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        Oral, üreticinin katma değerini artırmak, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, süt ve et ürünlerinde Erzurum markalarının ortaya çıkmasını hedeflediklerini anlatarak, "Ürün standardını sağlayabilirsek marka şehir Erzurum'dan süt ve et ürünlerinde markalar çıkarmak istiyoruz. Bunu sağlayan firmalar var ama yolun başındayız. İnşallah Türkiye markası olacağız." dedi.

        Ticaret Borsasının 80 yıllık kurumsal geçmişinin önemli bir sorumluluk getirdiğini dile getiren Oral, yerel değerleri koruyan ve üreticileri destekleyen anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da kentin tarım ve hayvancılık potansiyeline ve Türkiye'deki mera alanlarının yaklaşık yüzde 13'üne sahip olduğunu anlattı.

        Altundağ, "İki büyük üniversitemiz var ve geçmişten gelen İpek Yolu'nun olduğu bir şehirde Ticaret Borsamızla birlikte tarım ve hayvancılıkla ilgili ciddi projeler yapıyoruz. 62 coğrafi işaretin olduğu bir şehir olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Lansmanını yaptığımız paça çorbasıyla da sürece devam edecek ve her geçen gün bu ürünlerin sayısını artırmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından coğrafi işaretli ürünlerin tescil, tanıtım, markalaşma ve pazarlama süreçlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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