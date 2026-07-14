Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, "15 Temmuz Destanı"nı tiyatroda sergiledi

        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, "15 Temmuz Destanı"nı tiyatroda sergiledi

        Erzurum'da devlet korumasındaki 30 çocuk, "15 Temmuz Destanı" adlı tiyatro gösterisini sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, "15 Temmuz Destanı"nı tiyatroda sergiledi

        Erzurum'da devlet korumasındaki 30 çocuk, "15 Temmuz Destanı" adlı tiyatro gösterisini sahneledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından koruma ve bakım altındaki 30 çocuk, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin bazı kısımlarını canlandırdı.

        Tiyatroda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon kanallarından halka hitap ettiği bölümler sahnelendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere, koruma altındaki çocukların yaklaşık 3,5 aydır oyun için hazırlandığını söyledi.

        Çocukların daha önce de farklı tiyatro oyunları sergilediğini belirten Aykut, "Farkındalık kapsamında devlet himayesinde koruma altındaki 30 çocuğumuzla 15 Temmuz Destanı'nı tekrardan yaşatıyoruz. Bu şekilde milli birlik ve şuur bilincini aşılıyoruz. Her zaman bir arada olacağımızı, birbirimize kenetleneceğimizi, vatan ve millet sevgisini vurguluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Çifte Minareli Medrese'de 15 Temmuz ruhunu yaşatan anlamlı sergi
        Çifte Minareli Medrese'de 15 Temmuz ruhunu yaşatan anlamlı sergi
        Vali Baruş'tan koruculara övgü: "Cesaretleri hafızalardan silinmeyecek" Erz...
        Vali Baruş'tan koruculara övgü: "Cesaretleri hafızalardan silinmeyecek" Erz...
        Erzurum'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi tarihi Çifte Minareli Medrese'de açıl...
        Erzurum'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi tarihi Çifte Minareli Medrese'de açıl...
        İspir'de motosiklet kazası: 1 Yaralı
        İspir'de motosiklet kazası: 1 Yaralı
        Başkan Oral'dan 15 Temmuz mesajı
        Başkan Oral'dan 15 Temmuz mesajı
        Buzda kıran kırana maçlar
        Buzda kıran kırana maçlar