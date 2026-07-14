Erzurum'da devlet korumasındaki 30 çocuk, "15 Temmuz Destanı" adlı tiyatro gösterisini sahneledi.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından koruma ve bakım altındaki 30 çocuk, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin bazı kısımlarını canlandırdı.



Tiyatroda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon kanallarından halka hitap ettiği bölümler sahnelendi.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere, koruma altındaki çocukların yaklaşık 3,5 aydır oyun için hazırlandığını söyledi.



Çocukların daha önce de farklı tiyatro oyunları sergilediğini belirten Aykut, "Farkındalık kapsamında devlet himayesinde koruma altındaki 30 çocuğumuzla 15 Temmuz Destanı'nı tekrardan yaşatıyoruz. Bu şekilde milli birlik ve şuur bilincini aşılıyoruz. Her zaman bir arada olacağımızı, birbirimize kenetleneceğimizi, vatan ve millet sevgisini vurguluyoruz." dedi.

