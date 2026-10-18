Erzurum'da düğünde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan zanlı serbest bırakıldı

Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde 18 Ekim'de bir düğün salonunda A.Ç. ile M.D'yi bıçakla yaralayan ve gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum'da bir düğün salonunda 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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