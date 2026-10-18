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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da düğünde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan zanlı serbest bırakıldı

        Erzurum'da düğünde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan zanlı serbest bırakıldı

        Erzurum'da bir düğün salonunda 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 23:41 Güncelleme:
        Erzurum'da düğünde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan zanlı serbest bırakıldı

        Erzurum'da bir düğün salonunda 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde 18 Ekim'de bir düğün salonunda A.Ç. ile M.D'yi bıçakla yaralayan ve gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe, yurt dışı yasağı şartı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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