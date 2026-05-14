        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da öğrenciler "Gelecek Tarımda Festivali"nde tarım teknolojileriyle buluştu

        Erzurum'da öğrenciler "Gelecek Tarımda Festivali"nde tarım teknolojileriyle buluştu

        Erzurum'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen "Gelecek Tarımda Festivali" öğrencilerin yoğun katılımıyla başladı.

        Giriş: 14.05.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Yakutiye ilçesindeki Bilim Erzurum'da düzenlenen festivalin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gerçekleştirildi.

        Festivale gelen yüzlerce öğrencinin yanı sıra katılımcılar, burada kurulan stantlarda akıllı tarım uygulamalarını, tarımsal bitkileri, tarım alet ve ekipmanlarını inceledi.

        Toprak analizleri ve söyleşilerin yapılacağı festival 3 gün sürecek.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin çok dolu geçeceğini belirterek, "Belediye olarak ilin, bölgenin ve ülkenin tarımına katkı sunmak, tarım uygulamalarının geliştirilmesi gayreti içindeyiz. Bunun somut örneğini burada gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocuklara ve gençlere bilim ve teknolojiyle tarım uygulamaları bilincini aşılamamız lazım." dedi.

        Aynalı, festivale katılanlara, katkı sunan ve emek veren başta Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları olmak üzere üniversitelere, T3 Vakfına, TÜBİTAK'a ve sektörün tüm temsilcilerine teşekkür etti.

        - "Bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanoğlu mutlaka gıda tüketmek zorunda"

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Mesut Akdamar da TAGEM'in 35 ildeki 49 araştırma enstitüsü ve insan kaynağıyla dünyada tarım alanındaki en büyük 10 kuruluştan biri olduğunu anlattı.

        14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayıp festivaldekilere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın selamını ileten Akdamar, şöyle konuştu:

        "Elimizdeki insan kaynağıyla Erzurum'un, Büyükşehir Belediyemizin yanında olacağız. Bölgemizdeki 5 araştırma enstitüsü burada stant açtı. Gençler bir kerevitin, su ürünlerinin nasıl yetiştiğini görecekler. Bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanoğlu mutlaka gıda tüketmek zorunda, başka alternatifi yok, onun için soframızdaki gıdanın kıymetini bilmeliyiz."

        6. sınıf öğrencisi Hakkı Celil ise festivali çok güzel ve eğlenceli bulduğunu dile getirerek, "Burada maydanoz ekip sulama yaptık. Burada topraktan sofraya gelen sebzelerin hikayesini öğrendik." diye konuştu.

        Konuşmalar sonrası Genel Sekreter Aynalı, Erzurum'da yılın çobanı seçilen İsmail Akkaş'a plaket ve hediye verdi.

        Akkaş da tarımı alın teriyle birleştiren çiftçileri temsil ettiğini belirterek, "Dron kullanarak çobanlık yapıyorum, bu durum bir süre önce başladı. Çay demlemiştim, tam içecektim, baktım koyun sürüsü gidiyor, sonra davarın önünde bir kuş görünce çobanlıkta da dronu kullanma fikri oluştu ve videolar çekmeye başladım. Sonrasında kendimi burada buldum." ifadelerini kullandı.

        Toplu fotoğraf çekiminin ardından protokolün stantları ziyaret ettiği festivale, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer'in yanı sıra kurum müdürleri, paydaş kurumlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

