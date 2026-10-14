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        Erzurum'da pompalı tüfekle çevreye ateş eden zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde geçen hafta pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Erzurum'da pompalı tüfekle çevreye ateş eden zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde geçen hafta pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlı tutuklandı.

        Yunus Emre Mahallesi'nde 14 Ekim'de bir apartmandaki kavga nedeniyle pompalı tüfekle çevreye ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan Ö.Y. (21) ile kardeşi A.Y. (19) ve akrabaları Ö.Y'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İşlemlerinin ardından A.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

        Çeşitli suçlardan A.Y'nin 5, kardeşinin 4 ve akrabası Ö.Y'nin de 14 kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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