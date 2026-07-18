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        Erzurum'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi

        Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Erzurum'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi

        Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Korkmaz Koçoğlu yönetimindeki 32 K 4343 plakalı kamyonda, Erzurum-Ağrı kara yolunun Aktaş Mahallesi mevkisinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Horasan Belediyesine ait arazözün de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışması yapılan kamyon kullanılamaz hale geldi.

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