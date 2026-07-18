Erzurum'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi. Korkmaz Koçoğlu yönetimindeki 32 K 4343 plakalı kamyonda, Erzurum-Ağrı kara yolunun Aktaş Mahallesi mevkisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Horasan Belediyesine ait arazözün de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.