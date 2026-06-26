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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da uyuşturucu madde ticareti operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 23:37 Güncelleme:
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da uyuşturucu madde ticareti operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

        Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alınmış, bir miktar uyuşturucu ile 2 pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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