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        Erzurum'da yangında ölen diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi

        Erzurum'da bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 02:00 Güncelleme:
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        Erzurum'da yangında ölen diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi

        Erzurum'da bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi.

        Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katında, 4 Haziran'da çıkan yangında yaşamını yitiren Hacer Tikankuş (71) için Narmanlı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Tikankuş'un cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze namazına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, aynı yangından yaralı kurtulan Tikankuş'un eşi Feramus, bekçi olarak görev yapan oğlu Yakup, aile yakınları ve çok sayıda polis katıldı.

        TOKİ Kavak Konutları'nda 4 Haziran'da çıkan yangında Tikankuş yaşamını yitirmiş, dumandan etkilenen eşi ile bir komşusu da Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

        Vali Aydın Baruş da olay yerinde incelemelerde bulunmuş, aile yakınlarını teselli etmiş ve gazetecilere yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığının tahmin edildiğini açıklamıştı. Baruş, tedaviye alınanları da hastanede ziyaret etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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