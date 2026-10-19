Erzurum'da yaşlı kadının öldüğü kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı
Erzurum'un Tekman ilçesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Giriş: 19.10.2026 - 01:59 Güncelleme:
Erzurum'un Tekman ilçesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Karlıca Mahallesi'nde 18 Ekim'de Asiye İpek'in (71) akrabalar arasındaki kavgayı ayırmak isterken öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan K.İ. (68), Ş.İ. (62) ve E.İ'nin (25) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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