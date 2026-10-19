Erzurum'da yaşlı kadının öldüğü kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Karlıca Mahallesi'nde 18 Ekim'de Asiye İpek'in (71) akrabalar arasındaki kavgayı ayırmak isterken öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan K.İ. (68), Ş.İ. (62) ve E.İ'nin (25) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.