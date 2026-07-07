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        Erzurumspor FK, 2 futbolcu ile sözleşme yeniledi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Muhammed Furkan Özhan ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, 2 futbolcu ile sözleşme yeniledi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Muhammed Furkan Özhan ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncuları Rodriguez ve Özhan ile sözleşme imzalandı.

        İmza programında kulüp başkanı Ahmet Dal da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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