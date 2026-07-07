Erzurumspor FK, 2 futbolcu ile sözleşme yeniledi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Muhammed Furkan Özhan ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Giriş: 07.07.2026 - 21:20 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Muhammed Furkan Özhan ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncuları Rodriguez ve Özhan ile sözleşme imzalandı.
İmza programında kulüp başkanı Ahmet Dal da yer aldı.
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