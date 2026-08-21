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        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı:

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Süper Lig'deki ilk maçımıza Galatasaray karşısında, tribünleri tamamen dolu Kazım Karabekir Stadyumu'muzda çıkmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 01:48 Güncelleme:
        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı:

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Süper Lig'deki ilk maçımıza Galatasaray karşısında, tribünleri tamamen dolu Kazım Karabekir Stadyumu'muzda çıkmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Dal, Galatasaray maçı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Erzurumspor FK'nin 5 sezonun ardından yeniden Süper Lig'e yükseldiğini hatırlattı.

        - Tribünlerin tamamı doldu

        Erzurumspor FK camiasının sabırlı olduğunu belirten Dal, "Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından, Süper Lig'deki ilk maçımıza (evinde) Galatasaray karşısında, tribünleri tamamen dolu Kazım Karabekir Stadyumu'muzda çıkmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

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        Dal, karşılaşmaya gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ettiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugünlere kolay gelmedik. Stadımızdan uzak kaldığımız günler oldu, zorluklar yaşadık, sabrettik, mücadele ettik. Erzurumspor camiası hiçbir zaman vazgeçmedi. Şimdi 5 sezonluk hasretin ardından, şehrimiz ve takımımız yeniden Süper Lig sahnesinde buluşuyor. Bu statta nice sevinçleri ve hüzünleri birlikte yaşadık. 'Bir gün olsun terk etmedik' besteleriyle aynı coşkuyu ve heyecanı paylaştık. Erzurum'un unutulmaz sesi İbrahim Erkal'ın şarkılarıyla hüzünlendik. 'Çare gelmez ağlamaktan' dedik, 'Ayrılır mı et tırnaktan' diyerek takımımıza olan sevdamızı ve bağlılığımızı bir ağızdan haykırdık. Bizim için Erzurumspor, sadece 90 dakikalık bir futbol sevdası olmadı. İyi günde, zor günde bu arma, etle tırnak gibi bu şehrin insanıyla bir oldu."

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        Süper Lig'e yeniden yükselmenin heyecanını takımla birlikte yaşadıklarını aktaran Dal, şöyle konuştu:

        "Erzurumspor'u hiç terk etmedik, Erzurumspor da bizi hep aynı tribünde, aynı sevdanın etrafında buluşturdu. Bugün, yıllar sonra o ses, yeniden Kazım Karabekir'den yükselecek. O tribünler yeniden dolacak, o besteler yeniden söylenecek. 5 sezon boyunca içimizde taşıdığımız hasret, yerini yeniden Süper Lig heyecanına bırakacak. Sizlerden bir ricam var, 90 dakika boyunca sağduyumuzu, Erzurum'a yakışan misafirperverliğimizi ve centilmenliğimizi koruyalım. Sahadaki futbolcularımıza skor ne olursa olsun ilk düdükten son düdüğe kadar destek olalım. Bu takımın sahadaki en büyük gücü, arkasındaki büyük Erzurumspor taraftarıdır. Stadımız dolu, şehrimiz hazır, dadaş hazır. Haydi Erzurum, 90 dakika omuz omuza, son düdüğe kadar Erzurumspor."

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        Erzurumspor FK, Galatasaray ile bugün saat 21.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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