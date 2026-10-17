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        Erzurumspor FK-Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, takımın başında ikinci kez maça çıktığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Erzurumspor FK-Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, takımın başında ikinci kez maça çıktığını söyledi.

        Mustafa Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımda bir şeyleri değiştirmeye çalıştığını ve bunun zaman aldığını belirterek "Oyunumuzu, formasyonumuzu, oyun ve saha dizilişimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Belli bir oyun formatını yerleştirmek belli bir süre alıyor." dedi.

        İlk yarıda güzel bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Dalcı, "Bugün oyuna baktığımızda özellikle ilk yarı sadece iki oyuncumuzun topu paylaşamaması ve birbirleriyle olan temasta oyundan düşmeleri bir anda oyun durdu gibi. Taca atacaklar gibi bir durum vardı. O an bizim savunma ve orta saha bu anlamda durdular. Sonrasında devam edince dengesiz yakalandık ve böyle bir talihsiz gol yedik ama ilk yarıya baktığımız zaman tamamen oyuna ve topa hakim olan, üretken olan takım bizdik." diye konuştu.

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        Dalcı, oyun geçişlerinde sorunlar yaşadıklarını anlatarak "Geçişlerimizi doğru yapıp ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken o üçüncü bölgede atak sonlandırmakta büyük sorunlar yaşadık. Çoğalmalarda büyük sorunlar yaşadık. Buraları değiştirmek ve geliştirmek gerekiyor. Cezayı da zaten böyle yedik. Kaybettiğimiz ya da atağı sonlandıramadığımız her topta bizi geriye çok çabuk koşturdular. Dolayısıyla kaybettiğimizde tekrar reaksiyon gösterip kontrpres anlamında eksiğimiz oldu. Bu oyunu daha güçlü hale getirmek için ısrarla devam edeceğiz. Oyunumuz ve ön tarafta olan sorunumuzu çözüp daha güçlü şekilde bundan sonraki maçlarımızda mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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