Erzurum'un kırsal mahallesindeki selde 5 evi su bastı
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı kırsaldaki Küçükkonak Mahallesi'nde meydana gelen selde 5 evi su bastı.
Giriş: 02.09.2026 - 16:51 Güncelleme:
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı kırsaldaki Küçükkonak Mahallesi'nde meydana gelen selde 5 evi su bastı.
İlçede son günlerde aralıklarla etkili olan yağmur, dün gece saatlerinde etkisini artırdı.
Küçükkonak Mahallesi'nde sağanak nedeniyle sel meydana geldi.
Mahalle içinden geçen derenin taşması sonucu 5 evi su bastı.
Taşkın anları, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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