Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Fakültede öğrencilerin eğitim aldığı tesiste üretilen balıklar, vatandaşlara sunuluyor

        Fakültede öğrencilerin eğitim aldığı tesiste üretilen balıklar, vatandaşlara sunuluyor

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde 1989 yılında üretim ve araştırma amacıyla kurulan balık üretim tesisi, hem bölgedeki yetiştiricilere destek sağlıyor hem de öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunuyor. 2024 yılında modernize edilen tesiste yıllık 1 milyon 800 bin yavru balık üretim kapasitesi bulunurken, yetiştirilen alabalıklar haftanın 7 günü satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Fakültede öğrencilerin eğitim aldığı tesiste üretilen balıklar, vatandaşlara sunuluyor

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde 1989 yılında üretim ve araştırma amacıyla kurulan balık üretim tesisi, hem bölgedeki yetiştiricilere destek sağlıyor hem de öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunuyor. 2024 yılında modernize edilen tesiste yıllık 1 milyon 800 bin yavru balık üretim kapasitesi bulunurken, yetiştirilen alabalıklar haftanın 7 günü satışa sunuluyor.

        Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Esat Mahmut Kocaman, tesisin kuruluşundan bugüne yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 1989 yılında üretim ve araştırma faaliyetleri için hizmete açılan tesisin temel amaçlarından birinin öğrencilere mesleki deneyim kazandırmak olduğunu belirten Kocaman, öğrencilerin teorik derslerde öğrendiklerini burada uygulamalı olarak hayata geçirdiğini söyledi.

        REKLAM

        ‘TALEBE GÖRE KAPASİTE ARTIRABİLİRİZ’

        Öğrencilerin mezun olduklarında sektöre hazır mühendisler olarak katılmalarını hedeflediklerini ifade eden Kocaman, tesisin 2024 yılında yenilenerek modern bir yapıya kavuşturulduğunu kaydetti. Özellikle kuluçka ünitesinin modern altyapısıyla sağlıklı üretim koşullarına sahip olduğunu belirten Kocaman, “Tesisimiz 2024 yılında yenilenerek ve çok modern bir hale geldi. Kuluçka tesisimiz oldukça modern, altyapısı sağlam, üretimi çok sağlıklı bir yapıya kavuştu. Tesisimizde 1 milyon 800 bin adet yavru üretimi kapasitemiz var. Bunun 1 milyon 500 bin adedi gökkuşağı alabalığı, 150 bin adedi kırmızı benekli dere alabalığı, 150 bin adedi ise çeşme alabalığı türü. Çiftçilerimizden gelen talep doğrultusunda bu kapasitelere çıkarabiliriz” dedi.

        REKLAM

        VATANDAŞLAR HAFTANIN 7 GÜNÜ BALIK ALABİLİYOR

        Üretim ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlara da doğrudan satış yaptıklarını anlatan Kocaman, tesiste yetiştirilen balıkların haftanın 7 günü satışa sunulduğunu söyledi. Vatandaşların balıkları canlı veya fileto olarak satın alabildiğini belirten Kocaman, canlı balığın kilogramının 400 TL, fileto olarak hazırlanan balığın kilogramının ise 850 TL olduğunu bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da şeker pancarı ekim alanı 24 bin 500 dekara ulaştı
        Erzurum'da şeker pancarı ekim alanı 24 bin 500 dekara ulaştı
        ETÜ ve Büyükşehir Belediyesinden gençlerin fikirlerini projeye dönüştürecek...
        ETÜ ve Büyükşehir Belediyesinden gençlerin fikirlerini projeye dönüştürecek...
        Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
        Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
        Vali Baruş: "Kalpler aynı yeşil ideal için çarpıyor"
        Vali Baruş: "Kalpler aynı yeşil ideal için çarpıyor"
        Erzurum'un karından ve soğuğundan gönülleri ısıtan manzara Polis baba, enge...
        Erzurum'un karından ve soğuğundan gönülleri ısıtan manzara Polis baba, enge...
        Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
        Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor