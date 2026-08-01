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        Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüphelinden 3'ü tutuklandı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüphelinden 3'ü tutuklandı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

        Şüphelilerden 5'i savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        Hakimlik, aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

        Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

        Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmış, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından ilk etapta adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

        Hakimlik, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

        Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.

        İkinci etapta adliyeye çıkarılan 6 şüpheli ise tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i tutuklanmış, birinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 1'i de savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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