Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.



Şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.



Böylelikle Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi.



Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 18'i gözaltına alınmıştı.

