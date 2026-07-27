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        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.

        Yaklaşık 21 saat süren savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, 1'i de adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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