Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri GÜNCELLEME - Erzurum'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Erzurum'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

        Erzurum'da apartman dairesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 21:56 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Erzurum'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

        Erzurum'da apartman dairesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

        Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede dün bıçaklanan Ramazan Ş'nin (44) hayatını kaybetmesi ve M.T'nin (44) yaralanmasıyla ilgili şüpheli E.T'nin (19) yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürdü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri E.T'yi kırsal Çayırtepe Mahallesi'nde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Torreira'dan ayrılık sinyali!
        Torreira'dan ayrılık sinyali!
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor

        Benzer Haberler

        Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu yeni mezunlarını verdi
        Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu yeni mezunlarını verdi
        Erzurumspor FK, Miguel Cardoso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Erzurumspor FK, Miguel Cardoso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Erzurumspor taraftarı 3 sezon sonra statlarındaki tüm tribünlerde yerini al...
        Erzurumspor taraftarı 3 sezon sonra statlarındaki tüm tribünlerde yerini al...
        Erzurum Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde sürüyor
        Erzurum Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde sürüyor
        Doktorların 'yaşamaz' dediği Ecenur 18 yaşına girdi; punch nakışında usta o...
        Doktorların 'yaşamaz' dediği Ecenur 18 yaşına girdi; punch nakışında usta o...
        Erzurum kültür yolu festivali sanatın farklı renkleri ile buluştu
        Erzurum kültür yolu festivali sanatın farklı renkleri ile buluştu