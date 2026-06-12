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        GÜNCELLEME - Erzurum'da kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

        Erzurum'un Horasan ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Erzurum'da kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

        Erzurum'un Horasan ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığından olayla ilgili yapılan açıklamada, arama çalışmalarında toplam 89 personelin görev aldığı belirtildi.

        Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe desteğe geldiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bir vatandaşımızın 10 Haziran saat 15.30 sıralarında Aras Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolduğu yönünde 112'ye ihbarda bulunulmuştur. İhbarın alınması ile birlikte Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emir ve komutasında, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler süratle olay bölgesine sevk edilerek kayıp şahsın bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Kayıp vatandaşımızın bir an önce bulunmasına yönelik nehir yatağı, su altı ve çevresindeki geniş alanlarda tüm imkanlar seferber edilmiş olup arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir."

        Çoban Koç'tan iki gün önce haber almayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ve bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışmalarına başlamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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