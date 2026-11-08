GÜNCELLEME - Erzurum'da pompalı tüfekle kazara genci öldüren zanlı tutuklandı

Erzurum'da, pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla bir gencin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

Kevelciler Caddesi'ndeki bir iş yerinde dün iddiaya göre pompalı tüfeğin kazara ateşlenmesiyle Emirhan Kabanlı'nın (23) ölümüne neden olan ve polis ekiplerince gözaltına alınan H.G'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün meydana gelen olayda, H.G. boş sandığı pompalı tüfeği Kabanlı'ya doğru ateşlemiş ve ağır yaralamıştı. Kabanlı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.