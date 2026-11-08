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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri GÜNCELLEME - Erzurum'da pompalı tüfekle kazara genci öldüren zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Erzurum'da pompalı tüfekle kazara genci öldüren zanlı tutuklandı

        Erzurum'da, pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla bir gencin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:34 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Erzurum'da pompalı tüfekle kazara genci öldüren zanlı tutuklandı

        Erzurum'da, pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla bir gencin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

        Kevelciler Caddesi'ndeki bir iş yerinde dün iddiaya göre pompalı tüfeğin kazara ateşlenmesiyle Emirhan Kabanlı'nın (23) ölümüne neden olan ve polis ekiplerince gözaltına alınan H.G'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Dün meydana gelen olayda, H.G. boş sandığı pompalı tüfeği Kabanlı'ya doğru ateşlemiş ve ağır yaralamıştı. Kabanlı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. 

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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