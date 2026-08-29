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        GÜNCELLEME - Gülistan Doku soruşturmasında 10 şüpheli daha gözaltına alındı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 10:21 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Gülistan Doku soruşturmasında 10 şüpheli daha gözaltına alındı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

        Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonu, Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının işbirliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ettiklerini belirtti.

        Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün 2 önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştıklarını kaydeden Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

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        Gürlek, ikinci önemli gelişmenin ise 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "2008 yılında Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla yeniden incelendi. Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K, R.K, A.Ö. ve F.E. tutuklandı; cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi."

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        Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatlarının güçlü koordinasyonunda, teknolojinin ve bilimin bütün imkanlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Gürlek, "Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

        - Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınanlar Erzurum'a getirilecek

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K, G.G. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. olduğu öğrenildi.

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        Şüphelilerin bugün Erzurum'a getirileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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