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        Milli boksör Mehmet Han Çınar, şampiyonalara "yüksek irtifa"da hazırlanıyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Babasının boksa olan ilgisi sayesinde çocuk yaşta ringle tanışan milli boksör Mehmet Han Çınar, Erzurum'da yaptığı kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla Akdeniz Oyunları ve Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Milli boksör Mehmet Han Çınar, şampiyonalara "yüksek irtifa"da hazırlanıyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Babasının boksa olan ilgisi sayesinde çocuk yaşta ringle tanışan milli boksör Mehmet Han Çınar, Erzurum'da yaptığı kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla Akdeniz Oyunları ve Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Trabzon'da henüz 8 yaşlarındayken futbol oynadığı dönemde babasının teşvikiyle boksa yazılan Mehmet Han, 2022 yılında Hırvatistan'daki 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan bronz madalyayla dönerek uluslararası organizasyondaki ilk madalyasını elde etti.

        Ardından yine Avrupa'da ikincilik ve üçüncülük kazanan Mehmet Han Çınar, yeni başarılara imza atmak için milli takımın Erzurum'daki kuvvet ve dayanıklılık kampında yüksek irtifadan faydalanmak için çalışıyor.

        Erzurum'un ardından Kastamonu'da çalışmalarına devam edecek milli boksör, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları ile 15-26 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünü hedefliyor.

        Mehmet Han Çınar, AA muhabirine, küçük yaşta futbol oynadığı dönemde boks ile tanıştığını, 2013'te babasının teşvikiyle boksa başladığını söyledi.

        Milli sporcu, 13 yıldır aktif olarak boksla ilgilendiğini belirterek, "Ben futbol oynarken 9 yaşlarına geldiğimde babam 'Seni boksa yazdıralım mı?' dedi. Ben de merakla 'Olur.' dedim ve salona gittik. Bir süre futbol ile boksu aynı anda idare ettim ama yol ayrımına gelince boksu tercih ettim." ifadesini kullandı.

        Şimdiye kadar iki kez Avrupa üçüncüsü, bir kere de ikincisi olduğunu anlatan Mehmet Han, "Erzurum'daki milli takım kampında da kuvvet ve dayanıklılık çalışıyoruz. Özbekistan'dan gelen başantrenörümüz ve Türkiye'de kendini bu alanda kanıtlamış hocalarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde iki büyük turnuva var. Bu turnuvalar için çalışmalarımızı her gün artırarak devam ettiriyoruz." diye konuştu.

        Mehmet Han Çınar, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası öncesi Kazakistan Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Ondan sonra da çabukluk çalışmalarımızı yapacağız ve o turnuvalarda inşallah bayrağımızı göndere çekmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. 23 yaş altı serüvenimi çeşitli derecelerle tamamladım. Artık büyükler kategorisindeyim. Bu kategoride de dünya ve Avrupa şampiyonası gördüm. Tecrübeden yana eksiğimiz yok. Buradaki hazırlık sürecini en iyi şekilde devam ettirerek önümüzdeki Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı inşallah göndere çekeceğiz."

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