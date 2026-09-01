Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Motosikletini balata spreyiyle temizledikten sonra çakmağını çakınca vücudunda yanıklar oluştu

        Motosikletini balata spreyiyle temizledikten sonra çakmağını çakınca vücudunda yanıklar oluştu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Iğdır'da balata spreyiyle motosikletini temizledikten sonra çakmağı çakan gencin, meydana gelen parlamada bacakları, kolları ve boynu yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Motosikletini balata spreyiyle temizledikten sonra çakmağını çakınca vücudunda yanıklar oluştu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Iğdır'da balata spreyiyle motosikletini temizledikten sonra çakmağı çakan gencin, meydana gelen parlamada bacakları, kolları ve boynu yandı.

        Kentte bir oto tamir servisinde kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Muhammet Duman, yaklaşık 10 gün önce evin deposundaki motosikletinin zincirini balata spreyiyle temizlemek istedi.

        Duman, motosikletini temizledikten sonra vücuduna bulaşan yağ ve kiri gidermek için de balata spreyi kullandı. Daha sonra çakmağını çaktığı sırada meydana gelen parlamada Duman'ın vücudunu alevler sardı.

        Kollarında, bacaklarında, boynunda ve göğsünde ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluşan Duman, ailesinin yardımıyla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        REKLAM

        - "Balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum"

        Burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Duman, yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.

        Merkezde tedavisi süren Duman, AA muhabirine, depoda bulunan motosikletinin zincirini balata spreyiyle temizlerken yandığını söyledi.

        Olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Duman, "Temizlikten sonra sprey kutusunu yan tarafa bırakıp sigara yakmak istedim, çakmağı çakınca vücudum birden alev aldı. Sonra annem geldi, kısa şort giymiştim, bacaklarıma ve boynuma alevler sıçradı. Balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum." dedi.

        REKLAM

        Duman, balata spreyini el, kol ve bacaklarına bulaşan yağları temizlemek için de kullandığını anlattı.

        - "Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin"

        Vücudunda derin yanıklar oluştuğunu belirten Duman, şunları kaydetti:

        "Ellerim yandı, bacaklarım ağır yandı. Yıllardır bu işin içindeyim, balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum. Kötü bir durum, başka yara olsa sorun değil ama yanık yarası çok zor, ağrılı ve insanın canını çok acıtıyor. Kimse evinde bulundurmasın, ateşin olduğu yerlere yaklaşmasın. Kapalı ortamda kullanınca baş dönmesi de yapıyor. Kapalı ortamda, evin deposundaydım. Motosikleti temizliyordum başım da dönüyordu, çakmağı çaktığım gibi yandım. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin. Herkes dikkatli olsun."

        REKLAM

        Duman, Yanık Tedavi Merkezi'ndeki doktorlar ve sağlık personelinin kendisiyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

        - "Balata spreyini kapalı ortamda kullanmayalım"

        Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Mehmet Zeki Gürgür de balata spreyi kaynaklı yanık vakalarının sık gelmeye başladığına dikkati çekerek, bu nedenle son haftalarda iki hasta tedavi ettiklerini bildirdi.

        Balata spreyinin hemen alev alabildiğine işaret eden Gürgür, "Bu kimyasallar en küçük bir kıvılcımda hemen alev alabiliyor. Hastamız balata spreyinin yanıcı madde olduğunu bilmiyormuş. Balata spreyini kapalı ortamda kullanmayalım, kesinlikle evde bulundurmayalım, profesyonel ekiplerce kullanılmasını öneriyoruz. Bunlar yanıcı kimyasal madde, hastamızın ikinci ve üçüncü derece yanıkları vardı, tedavisini yaptık. Pansumanlarını yeniledik, kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        "Akustik travma" uyarısı
        "Akustik travma" uyarısı
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        250 kilometre hıza ulaştı
        250 kilometre hıza ulaştı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Kışın fıtness antrenörü yazın bal üreticisi
        Kışın fıtness antrenörü yazın bal üreticisi
        Erzurum'da mesai sonrası sağlık mesaisi
        Erzurum'da mesai sonrası sağlık mesaisi
        Hem sporcu hem organik bal üretiyor
        Hem sporcu hem organik bal üretiyor
        Yol tartışması bu defa tebessümle sona erdi
        Yol tartışması bu defa tebessümle sona erdi
        Bir devrin izlerini taşıyan siyah-beyaz fotoğraflar
        Bir devrin izlerini taşıyan siyah-beyaz fotoğraflar
        Erzurum'da gıda güvenliği, pişirme teknikleri ve toplu yemek üretimi zirves...
        Erzurum'da gıda güvenliği, pişirme teknikleri ve toplu yemek üretimi zirves...