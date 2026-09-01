Motosikletini balata spreyiyle temizledikten sonra çakmağını çakınca vücudunda yanıklar oluştu

İLHAMİ ERKILIÇ - Iğdır'da balata spreyiyle motosikletini temizledikten sonra çakmağı çakan gencin, meydana gelen parlamada bacakları, kolları ve boynu yandı.

Kentte bir oto tamir servisinde kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Muhammet Duman, yaklaşık 10 gün önce evin deposundaki motosikletinin zincirini balata spreyiyle temizlemek istedi.

Duman, motosikletini temizledikten sonra vücuduna bulaşan yağ ve kiri gidermek için de balata spreyi kullandı. Daha sonra çakmağını çaktığı sırada meydana gelen parlamada Duman'ın vücudunu alevler sardı.

Kollarında, bacaklarında, boynunda ve göğsünde ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluşan Duman, ailesinin yardımıyla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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- "Balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum"

Burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Duman, yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.

Merkezde tedavisi süren Duman, AA muhabirine, depoda bulunan motosikletinin zincirini balata spreyiyle temizlerken yandığını söyledi.

Olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Duman, "Temizlikten sonra sprey kutusunu yan tarafa bırakıp sigara yakmak istedim, çakmağı çakınca vücudum birden alev aldı. Sonra annem geldi, kısa şort giymiştim, bacaklarıma ve boynuma alevler sıçradı. Balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum." dedi.

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Duman, balata spreyini el, kol ve bacaklarına bulaşan yağları temizlemek için de kullandığını anlattı.

- "Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin"

Vücudunda derin yanıklar oluştuğunu belirten Duman, şunları kaydetti:

"Ellerim yandı, bacaklarım ağır yandı. Yıllardır bu işin içindeyim, balata spreyinin yanıcı olduğunu bilmiyordum. Kötü bir durum, başka yara olsa sorun değil ama yanık yarası çok zor, ağrılı ve insanın canını çok acıtıyor. Kimse evinde bulundurmasın, ateşin olduğu yerlere yaklaşmasın. Kapalı ortamda kullanınca baş dönmesi de yapıyor. Kapalı ortamda, evin deposundaydım. Motosikleti temizliyordum başım da dönüyordu, çakmağı çaktığım gibi yandım. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin. Herkes dikkatli olsun."

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Duman, Yanık Tedavi Merkezi'ndeki doktorlar ve sağlık personelinin kendisiyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

- "Balata spreyini kapalı ortamda kullanmayalım"

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Mehmet Zeki Gürgür de balata spreyi kaynaklı yanık vakalarının sık gelmeye başladığına dikkati çekerek, bu nedenle son haftalarda iki hasta tedavi ettiklerini bildirdi.

Balata spreyinin hemen alev alabildiğine işaret eden Gürgür, "Bu kimyasallar en küçük bir kıvılcımda hemen alev alabiliyor. Hastamız balata spreyinin yanıcı madde olduğunu bilmiyormuş. Balata spreyini kapalı ortamda kullanmayalım, kesinlikle evde bulundurmayalım, profesyonel ekiplerce kullanılmasını öneriyoruz. Bunlar yanıcı kimyasal madde, hastamızın ikinci ve üçüncü derece yanıkları vardı, tedavisini yaptık. Pansumanlarını yeniledik, kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.