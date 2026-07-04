Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu 2026, Erzurum'da başladı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda, 5 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu" başladı





Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 şirketinin ev sahipliğinde Palandöken Dağı'nda 4 kategoride düzenlenen "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu"na, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran, Gürcistan ve Bosna Hersek'ten sporcular katılıyor.



Sağlık kontrollerinin geçen sporcular, sabahın erken saatlerinde Palandöken Dağı'nın 2300 rakımından 3200 rakıma doğru koşuya başladı.



Organizasyon kapsamında kısa mesafe yarışına katılan çocuklar, madalya için kıyasıya yarıştı



Ejder 3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, Palandöken'in son yıllarda yalnızca kış sporlarıyla anılan bir merkez olmaktan çıktığını belirterek, önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi.



Yüksek irtifa koşusuna yurt dışının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden 200'e yakın sporcunun katıldığını anlatan Bağrıyanık, "Sporcularımız, Palandöken'in zengin florasını keşfederken irtifa farkı ile zorlu parkur sayesinde eşsiz bir yarış deneyimi yaşıyor. Önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelerle çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.



Bağrıyanık, 7'den 70'e her yaştan sporcunun katıldığı organizasyona "halk yürüyüşü"nü de eklediklerini belirterek, dün Palandöken'in zirvesinde gerçekleştirilen 5 kilometrelik yarışın, merhum milli dağcı Mustafa Tekin anısına düzenlendiğini sözlerine ekledi.



Yarışmanın saha koordinatörü Melikşah Tekin de dün tırmanışlarla başlayan programın bugün çeşitli parkurlarda devam ettiğini ifade ederek, "Sporcularımız 5, 13, 28 ve 53 kilometrelerde yarışmaya başladı. Başta Ejder 3200 Genel Müdürü Bağrıyanık olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz." dedi.



Merhum Mustafa Tekin anısına düzenlenen yarışları daha büyük organizasyonlarla sürdüreceklerini dile getiren Tekin, yarışların çok zor ve eğlenceli geçtiğini, organizasyona yoğun katılım olduğunu anlattı.



Sporculardan Nurullah Öztürk de 13 kilometrelik parkuru birincilikle bitirdiğini söyledi.



Palandöken'in çok güzel olduğunu söyleyen Öztürk, "Parkurun ilk 7 kilometresi bayağı zordu, sürekli tırmanış vardı. Parkurun son 1 kilometresinde eğim daha da artınca koşmayı bırakıp yürümeye başladık. Sonunda hızımı artırdım birinciliği kazandım. Şehitlerimiz için koştum, bunu onlara hediye ediyorum. En arkada başladım, en önde bitirdim." şeklinde konuştu.



Program, halk yürüyüşü, konser ve ödül töreniyle sona erecek.

