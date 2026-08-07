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        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilciliği açıldı

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın son yirmi yılda ortaya koyduğu kararlı bir irade Türk insanına, Türk gençlerine, Türk mühendislerine duyduğu güven ve oluşturduğu fırsatlarla hamdolsun yüzde 20'lerde olan yerlilik payı bugün yüzde 83'lere ulaşmış durumda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilciliği açıldı

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın son yirmi yılda ortaya koyduğu kararlı bir irade Türk insanına, Türk gençlerine, Türk mühendislerine duyduğu güven ve oluşturduğu fırsatlarla hamdolsun yüzde 20'lerde olan yerlilik payı bugün yüzde 83'lere ulaşmış durumda." dedi.

        Yakutiye ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) Erzurum Bölge Temsilciliğinin açılışında konuşan Görgün, eski Erzurum Valisi ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bölge temsilciliği konusunda bir talebi olduğunu ve kendilerinin de yönetim kurulunda hiç tereddüt etmeden mütevelli heyetine sunduklarını söyledi.

        Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla hızlı bir şekilde bölge temsilciliğinin kurulduğunu belirten Görgün, 20 şehrin bölgeye bağlı olduğunu, bu seçimin birçok yönüyle doğru karar olduğunu kendilerine gösterdiğini ifade etti.

        Bölge temsilciliğinin, vakfı en iyisiyle temsil etmeye devam edeceğini vurgulayan Görgün, şöyle konuştu:

        "Bağışçılarımızı, milletimizi, savunma sanayimizi ve milli bağımsızlığımızı, teknolojik bağımsızlığımızı ve devamında ekonomik bağımsızlığımıza giden yolda, birçok çalışmayı, programı ve projeyi yönetmek üzere farklı sorumluluklar da alacaktır. Buna sonuna kadar inanıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği durum Sayın Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda ortaya koyduğu kararlı irade, Türk insanına, Türk gençlerine, Türk mühendislerine duyduğu güven ve oluşturduğu fırsatlarla hamdolsun yüzde 20'lerde olan yerlilik payı bugün yüzde 83'lere ulaşmış durumda. Bu sadece bir alanda değil, güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu kara, hava, deniz, denizaltı ve tüm alt birimler içeren katma değerli teknolojik çözümlerin tasarlandığı ve üretildiği bununla beraber aynı zamanda dost ülkelere de ihracatının gerçekleştirildiği bir konuma geldi."

        Görgün, savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin 2025 yılını 185 ülke ve 10 milyar dolar üzerinde ihracatla tamamladığını vurguladı.

        Geçen günlerde ilk altı aylık rakamları kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

        "Geçen seneye göre yıllıklandırmada yüzde 40'lara varılan bir ihracatta büyüme rakamlarını paylaşmış olduk. Biz büyükşehirlerimizde Ankara ve İstanbul'da diğer şehirlerimizde savunma sanayisinin faaliyet gösteren firmaların gelişmesi, artması, insan kıymetiyle beraber var olan çözümlere yenilerinin eklenmesi konusunda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Diğer taraftan önemli bir faaliyetimiz de üretim teknolojilerimize katkı sağlayacak kendi altyapısı birikimi ve girişimciliğiyle birlikte üniversiteleriyle yetişmiş insan kıymeti ve gençleriyle beraber destek sağlayabilecek şehirlerimizi de özellikle ekosisteme katmayı önemsiyoruz. Bunun çeşitli örnekleri var. Sivas, Kayseri, Konya onlarca şirketimiz var. Bunlardan bir tanesi de inşallah Erzurum'da olur. Buradaki işte kadim geçmişi ve milli mücadelemize katkısı, teknolojik bağımsızlığımızla da umarım birlikte çalışacağımız, birlikte geliştireceğimiz yol haritalarıyla yeni bir safhaya varır."

        - MGK Genel Sekreteri Okay Memiş

        Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Vali Okay Memiş de 5 yıl boyunca Erzurum Valiliği görevini yürüttüğünü ve çok güzel hizmetlere imza attığını kaydederek, "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımız bir çatı kuruluşu. Hepimizin bildiği ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi bugün ülkemizin gurur kaynağı olan ülkemizin milli savunmasında, terörle mücadelede, iç ve dış savunmasında gösterdiği performansla üretmiş oldukları ürünlerle gurur kaynağı olan bütün bu vakıf şirketlerinin çatı kuruluşu." ifadelerini kullandı.

        Vakıf kuruluşu olması nedeniyle ilk kuruluşundan itibaren vatandaşların bağışları ve destekleriyle bu noktalara gelmiş bir ekosistem olduğuna işaret eden Memiş, "Burada çok büyük emek var. Bu emeğin başında da Sayın Cumhurbaşkanımız var. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tamamı var. Hem muvazzaf görev yapan subay astsubaylarımız hem emekli olanlar. Büyük Türk milleti var. Dolayısıyla böyle bir yapıda Erzurum'da bir bölge teşkilatının kurulması da çok güzel bir hizmet olacak. İnşallah bu olumlu yansımalarını da hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

        TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu ise bölge temsilciliğinin vakfın milletle daha güçlü bağlar kurma vizyonunun önemli bir adımı olarak değerlendirdiklerini söyleyerek, "20 il ve 165 ilçede faaliyet gösterecek olan Erzurum Bölge Temsilciliğimiz yerli ve milli savunma sanayimize verilen desteğin daha da güçlendirilmesinde önemli bir role sahip olacak. Vakfımızın en büyük gücü milletimizin güveni, desteği ve ortak iradesidir." şeklinde konuştu.

        Vali Aydın Baruş da TSKGV'nin 5. bölge temsilciliğinin Erzurum'da açıldığını ve bundan gurur duyduklarını aktardı.

        Protokol üyeleri, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı duanın ardından kurdele keserek TSKGV Erzurum Bölge Temsilciliğinin açılışını yaptı.

        SSB Başkanı Haluk Görgün ve beraberindekiler, açılışı yapılan temsilciliği gezip bağışçılara madalyalarını verdi.

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