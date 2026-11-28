Uşak'ta otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu hayatını kaybeden astsubay ile polis memuru eşi ve kayınvalidesi, Erzurum'da toprağa verildi.

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Mehmet Bulanmaz (27) ile eşi polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün (62) cenazeleri Erzurum'a getirildi.

Narmanlı Camisi'nde Bulanmaz çifti ile Sağsöz için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınarak helallik alındı.

Bulanmaz çiftinin cenazeleri, polis ve asker tören mangalarınca cenaze aracına taşındı.

Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz ile annesi Lale Sağsöz'ün cenazeleri Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

REKLAM

Mehmet Bulanmaz'ın cenazesi ise Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Cenazeler için Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan çelenk gönderdi.

Vali Aydın Baruş, aile yakınlarına başsağlığı dileyerek teselli etti.

Cenaze törenine, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

REKLAM

Uşak'ta dün meydana gelen kazada, astsubay Mehmet Bulanmaz'ın kullandığı 06 AJ 0643 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda yoldan çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarpmıştı. Kazada, Bulanmaz ile eşi ve kayınvalidesi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada, B.K. (37) ve A.M.K. (4) ise yaralanmıştı.

Astsubay Mehmet Bulanmaz'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yaptığı, eşi polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz'ın da eş durumu nedeniyle Manisa'dan kısa süre önce Hatay'a tayin olduğu ve kazanın çiftin bir yakınlarının nişanına katılmak üzere Hatay'dan Manisa'ya giderken meydana geldiği öğrenilmişti.