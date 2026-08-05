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        Vanspor FK'de hedef ligde "kalıcı" olmak

        TALHA KOCA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'de "ligde kalıcı olmak" öncelikli hedef olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Vanspor FK'de hedef ligde "kalıcı" olmak

        TALHA KOCA - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'de "ligde kalıcı olmak" öncelikli hedef olarak belirlendi.


        Sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapan Vanspor FK'nin teknik direktörü Murat Yıldırım, AA muhabirine, kamp çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi.

        Erzurum'daki kamp ortamından memnun olduklarını ifade eden Yıldırım, "Geçen sene kampımız Kayseri'deydi ama genelde sahalarından dolayı Erzurum'u tercih ediyoruz. Konumu ve kaldığımız otel de güzel." dedi.




        - Transfer planları


        Yıldırım, kadroyu 7-8 kaliteli oyuncuyla güçlendirmeyi planladıklarını dile getirdi.

        Gerçekçi hedeflerle yola çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, "Öncelikli hedefimiz bu takımı kalıcı olarak ligde tutmak. Biraz sancılı başladık ama Allah'ın izniyle transferlerimiz gerçekleşecek. Normal sezona göre hazırlıklara biraz geç başladık. Adaptasyon ve uyum sürecini kısa sürede atlatabilirsek ikinci hedefimiz de play-off oynamak." ifadelerini kullandı.

        Takımın play-off tecrübesi yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:


        "İki sezon önce bu takımı play-off'tan çıkarmıştık. Geçen sezon da Malatya Yeşilyurt ile play-off finali oynadık. Ekip olarak bu sürece hazırız. Birkaç kaliteli takviyeyle iddialı bir takım olacağımıza inanıyorum. Bu sezon lig çok zorlu geçecek ancak ilk hedefimiz ligde kalıcılığı sağlamak, ardından da play-off'a kalmak."

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