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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan kentteki sağlık taşınmazlarına ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Hava Hastanesi, eski Devlet Hastanesi ile Sivrihisar ve Mihalıççık'taki sağlık alanlarının özelleştirme kapsam ve programından çıkarıldığını, Kızılinler Termal Turizm Projesi'nde ise ilgili kamu kurumlarından beklenen son onayın verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 16:36 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan kentteki sağlık taşınmazlarına ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Hava Hastanesi, eski Devlet Hastanesi ile Sivrihisar ve Mihalıççık'taki sağlık alanlarının özelleştirme kapsam ve programından çıkarıldığını, Kızılinler Termal Turizm Projesi'nde ise ilgili kamu kurumlarından beklenen son onayın verildiğini bildirdi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in yakından takip ettiği 2 önemli konuda somut sonuçlar alındığını belirtti.

        Hava Hastanesi, eski Devlet Hastanesi ile Sivrihisar ve Mihalıççık'taki sağlık alanlarının 11722 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarıldığını ifade eden Albayrak, söz konusu alanların özelleştirme kapsamından çıkarılması gerektiğine en başından beri inandıklarını kaydetti.

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        Kararın ardından gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydeden Albayrak, "Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza taşıyarak süreci kararlılıkla takip ettik. Bize 'Resmi karar nerede?' diye soruldu. Bugün cevabı 11722 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı veriyor. Eskişehir'e verdiğimiz sözün arkasında durduk ve resmi sonuca ulaştık." ifadelerini kullandı.

        Albayrak, çözüm iradesi gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, milletvekillerine ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

        - Kızılinler Projesi'nde son onay verildi

        Kızılinler Termal Turizm Projesi'nde de ilgili kamu kurumlarından beklenen son onayın verildiğine değinen Albayrak, bir süredir yatırımcı kuruluşun açıklamaları üzerinden kendilerinin ve AK Parti'nin projenin önünü kesmekle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savundu.

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        Eskişehir'in menfaatini esas aldıklarını vurgulayan Albayrak, "Kızılinler Projesi'nde engel olmak bir yana, sürecin ilerlemesi için gerekli desteği verdik. Bugün verilen onayla birlikte, hakkımızda oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığı ve bu konudaki haklılığımız bir kez daha ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Projenin yatırımcı kuruluş tarafından yürütülen özel bir yatırım olduğunu hatırlatan Albayrak, kamu kurumlarından beklenen aşamanın tamamlandığını, bundan sonraki sorumluluğun ise yatırımcı kuruluşun kalan yükümlülüklerini yerine getirerek projeyi hayata geçirmesi olduğunu ifade etti.

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        Albayrak, Eskişehir'e değer katmak isteyen hiç kimsenin karşısında olmadıklarını bildirerek, "Kamuya ait değerlerimizi koruduk, şehrimize katkı sağlayacak yatırımları destekledik. Çok söz söylendi. Bugün sözü uzatmıyoruz. Sözümüz kayıtta. Sonuçlar belgede." ifadelerini kullandı.

        Albayrak, her iki gelişmenin de Eskişehir'e hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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