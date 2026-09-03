Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, palet üretim tesisindeki yangına ilişkin açıklama yaptı

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, palet üretim tesisindeki yangına ilişkin açıklama yaptı

        AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan palet üretim tesisinin bahçesindeki talaş depolama alanında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını, tesislerde herhangi bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2026 - 12:58 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, palet üretim tesisindeki yangına ilişkin açıklama yaptı

        AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan palet üretim tesisinin bahçesindeki talaş depolama alanında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını, tesislerde herhangi bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

        Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, dün saat 21.30 sıralarında tesisin açık alanındaki talaş depolama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

        Yangına süratle müdahale edildiğini ifade eden Hatipoğlu, yangının saat 22.00 sıralarında tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü bildirdi.

        Hatipoğlu, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, üretim tesislerinde de herhangi bir hasar meydana gelmediğini kaydederek, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Yangının ilk anından itibaren büyük bir gayret ve özveriyle müdahalede bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerimize ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaşanan olayın ardından telefonla, mesajla ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, arayan, soran ve yanımızda olduğunu hissettiren herkese şahsım ve Europen ailemiz adına gönülden teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kayıp vatandaş için 177 kişilik ekip sabaha kadar çaba gösterdi Zihinsel en...
        Kayıp vatandaş için 177 kişilik ekip sabaha kadar çaba gösterdi Zihinsel en...
        Yeni nesil çeyizde sadelikten yana Sandık dolusu çeyizler artık tercih edil...
        Yeni nesil çeyizde sadelikten yana Sandık dolusu çeyizler artık tercih edil...
        Vali Yılmaz'dan şehit için taziye mesajı
        Vali Yılmaz'dan şehit için taziye mesajı
        Eskişehir'de 69 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de 69 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de bir aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı
        Eskişehir'de bir aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı
        KPSS'ye son dakika yetiştiler
        KPSS'ye son dakika yetiştiler