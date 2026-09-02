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        AK Parti'li Dönmez ve Gürcan'dan kentteki sağlık taşınmazlarına ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, kentte sağlık hizmetlerine tahsisli bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programından çıkarıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 09:18 Güncelleme:
        AK Parti'li Dönmez ve Gürcan'dan kentteki sağlık taşınmazlarına ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, kentte sağlık hizmetlerine tahsisli bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programından çıkarıldığını bildirdi.

        Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Odunpazarı, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde özelleştirme kapsamına alınan 4 taşınmazın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla programdan çıkarıldığını belirtti.

        Eskişehir kamuoyunun yakından takip ettiği ve kent sakinlerinin hassasiyet gösterdiği konunun çözüme kavuşmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Dönmez, "Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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        - "Kamuoyundaki soru işaretleri ortadan kalkmıştır"

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da sağlık hizmetlerine tahsisli bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasıyla ilgili süreci, şehrin hassasiyetleri doğrultusunda ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini belirtti.

        Vali Erdinç Yılmaz ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ilettiklerini dile getiren Gürcan, "Yürüttüğümüz görüşmelerin ardından süreç, 20 Ağustos 2026 tarihli ve 11722 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile resmi olarak sonuçlanmıştır. Bu kararla Hava Hastanesi, eski Devlet Hastanesi ile Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerimizdeki sağlık alanları özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmıştır. Böylece kamuoyundaki soru işaretleri de ortadan kalkmıştır." ifadelerini kullandı.

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        Eskişehir'e verdikleri sözün takipçisi olduklarını vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin hassasiyetini ilgili makamlara taşıyarak sonuca ulaştırdık. Bu kararın alınmasında gösterdiği yakın ilgi ve çözüm iradesi dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, Valimiz Erdinç Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alınan kararın Eskişehir'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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