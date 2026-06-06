Çifteler'de dolu ve sağanak etkili oldu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



İlçe merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.





Sağanağa sokakta yakalananlar, çevredeki iş yerlerine sığındı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



İlçede tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu alan da etkilendi.





AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı açıklamada, Çifteler ilçesinde etkili olan yağıştan olumsuz etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.





Devletin tüm imkanlarıyla milletin hizmetinde olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:





"AFAD ve ilgili kurumlarımız yaşanan mağduriyetlerin hızla giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Sürecin ilk anından itibaren Çifteler İlçe Başkanımız Yakup Önür ve teşkilatımız, sahada vatandaşlarımızın yanındadır. Bölgede büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

