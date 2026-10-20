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        Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 78 zanlı tutuklandı

        Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 78'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 78 zanlı tutuklandı

        Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 78'i tutuklandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 99 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

        Şüphelilerden 78'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da operasyon düzenlenmiş, 101 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi belirlenmişti.

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        Şüphelilerin ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı temin ettikleri ve para nakline aracılık ettikleri iddia edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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