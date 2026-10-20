Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 78 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı temin ettikleri ve para nakline aracılık ettikleri iddia edilmişti.

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da operasyon düzenlenmiş, 101 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi belirlenmişti.

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