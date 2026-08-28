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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy gazetecilerle buluştu

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, üniversiteyi akademik ve bilimsel üretkenlik, öğrenci memnuniyeti, toplumsal katkı ve uluslararası işbirlikleri açısından daha ileriye taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy gazetecilerle buluştu

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, üniversiteyi akademik ve bilimsel üretkenlik, öğrenci memnuniyeti, toplumsal katkı ve uluslararası işbirlikleri açısından daha ileriye taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

        Rektör Gümüşsoy, ESOGÜ'deki Turkuaz Restoran'da düzenlenen basın toplantısında, ESOGÜ'nün öğrenci kapasitesi bakımından Eskişehir'in en büyük üniversitesi olduğunu belirterek, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi aracılığıyla kent ve bölge halkına önemli sağlık hizmetleri sunduklarını söyledi.

        Gümüşsoy, yeni döneme ilişkin eylem planlarının hazır olduğunu kaydederek, "Önümüzde YÖK'ün belirlediği 2030 vizyonu var. Bu çalışmaları büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

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        ESOGÜ'lü olmaktan her zaman memnuniyet duyduğunu dile getiren Gümüşsoy, öğrenciler ile akademik ve idari personelin üniversiteye aidiyet duygusunu güçlendirmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

        Yeni dönemde ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine önem vereceklerini ifade eden Gümüşsoy, şöyle devam etti:

        "İletişime açık bir rektör olarak, huzurlu bir 4 yıl geçirebilme düşüncesiyle yola koyulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz bu hedeflerimize ulaşma noktasında heyecanlıyız. Kendimize güveniyoruz. Girişimci ve yenilikçi bir üniversite olma adına da hastanelerimizle, topluma hizmet ederek daha sürdürülebilir bir süreci hep birlikte tamamlamayı planlıyoruz."

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        Programda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ise ESOGÜ'nün mevcut çalışmaları, hedefleri ve gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

        Basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona eren toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Önder ve Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Genel Sekreter Harun Yoldaş ile Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy katıldı.

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