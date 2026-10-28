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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan 29 Ekim mesajı Vali Yılmaz: "Bizlere düşen, Cumhuriyetimizi korumak ve kazanımlarını daha ileri taşımaktır"

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan 29 Ekim mesajı Vali Yılmaz: "Bizlere düşen, Cumhuriyetimizi korumak ve kazanımlarını daha ileri taşımaktır"

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet; milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğinin, kendi geleceğini kendi iradesiyle belirleme kararlılığının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma azminin en güçlü ifadesidir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan 29 Ekim mesajı Vali Yılmaz: "Bizlere düşen, Cumhuriyetimizi korumak ve kazanımlarını daha ileri taşımaktır"

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet; milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğinin, kendi geleceğini kendi iradesiyle belirleme kararlılığının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma azminin en güçlü ifadesidir" dedi.

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj paylaştı. Mesajında Millî Mücadele sürecine değinen Vali Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin milletin fedakârlıklarıyla zafere ulaştığını ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığını belirtti. Eskişehir'in bu mücadeledeki kritik rolüne dikkat çeken Yılmaz, kentin Birinci İnönü, İkinci İnönü ve KütahyaEskişehir Muharebeleri olmak üzere beş büyük meydan muharebesinin üçüne ev sahipliği yaptığını ve Eskişehirlilerin gösterdikleri fedakârlıkla eşsiz bir miras bıraktığını ifade etti.

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        "Eskişehir, Cumhuriyetimizin ilklerine imza atmaya devam edecektir"

        Kentin sanayi ve üretim geçmişine de vurgu yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Eskişehir, Cumhuriyetimizin kuruluşunda kalkınma hamlesinin de öncü şehirlerinden biri olmuştur. Demiryollarından sanayiye, eğitimden havacılığa, savunma sanayinden yüksek teknolojiye uzanan üretim ve yenilikçilik kültürüyle Cumhuriyetimizin ilklerine imza atmaya, üreten ve geliştiren Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yıllık birikimiyle ikinci yüzyılında güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini aktaran Vali Yılmaz, mesajını şu sözlerle tamamladı:

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        "Bizlere düşen; Cumhuriyetimizi korumak, kazanımlarını daha ileri taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Cumhuriyet, milletimizin ortak eseri; bağımsızlığımızın, kalkınmamızın ve geleceğimizin en güçlü güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Eskişehirli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor; Cumhuriyetimizin 103. yılının ülkemize daha büyük hedeflere ulaşma azmi, milletimize huzur ve refah, gençlerimize ise güçlü bir gelecek getirmesini diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet!"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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