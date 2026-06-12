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        Eskişehir Valisi Yılmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Ünlü'yü kabul etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Ünlü'yü kabul etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

        Ziyarette konuşan Vali Yılmaz, köklü geçmişi, üstün görev anlayışı ve fedakar personeliyle jandarma teşkilatının, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan en önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.

        Jandarma teşkilatının, ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Vali Yılmaz, "Tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu olan jandarma teşkilatımız, devletimizin en köklü ve en saygın kurumları arasında yer almaktadır. İyi eğitimli personeli, güçlü disiplini, modern donanımı ve vatan sevgisiyle görev yapan jandarmamız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, hukuka, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla milletin gönlünde müstesna bir yer edinen jandarma teşkilatının, gücünü yasalardan, desteğini ise milletten aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına büyük bir fedakarlıkla görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı'mızın 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu şanlı üniforma altında görev yapan ve yapmış olan tüm personelimizi saygıyla selamlıyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

        İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü ise nazik kabullerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür ederek, teşkilatın kuruluş yıl dönümü kapsamında hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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