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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Valisi Yılmaz, T3 Vakfı İl Temsilcisi Yurtsever'i kabul etti

        Eskişehir Valisi Yılmaz, T3 Vakfı İl Temsilcisi Yurtsever'i kabul etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Samet Yurtsever'i kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz, T3 Vakfı İl Temsilcisi Yurtsever'i kabul etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Samet Yurtsever'i kabul etti.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, T3 Vakfı'nın gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine sunduğu katkıları takdirle karşıladığını belirtti.


        Yurtsever ise kabulünden dolayı teşekkür ettiği Vali Yılmaz'a Eskişehir'de yürütülen teknoloji ve girişimcilik odaklı çalışmalar ile gençlere yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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