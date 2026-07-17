Eskişehir Valisi Yılmaz, T3 Vakfı İl Temsilcisi Yurtsever'i kabul etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Samet Yurtsever'i kabul etti.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, T3 Vakfı'nın gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine sunduğu katkıları takdirle karşıladığını belirtti.





Yurtsever ise kabulünden dolayı teşekkür ettiği Vali Yılmaz'a Eskişehir'de yürütülen teknoloji ve girişimcilik odaklı çalışmalar ile gençlere yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

