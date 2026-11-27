Kurtuluş Mahallesi'nde Aydın Arat Parkı'nda 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmıştı. Kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle Y.K, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan Y.K, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 kişiden 2'si tutuklandı.

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