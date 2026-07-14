Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 15 Temmuz afişlerini indirdiği iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'de 15 Temmuz afişlerini indirdiği iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin afişleri indirdiği iddia edilen Odunpazarı Belediyesinde çalışan 2 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Eskişehir'de 15 Temmuz afişlerini indirdiği iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin afişleri indirdiği iddia edilen Odunpazarı Belediyesinde çalışan 2 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hamamyolu Caddesi'nde Valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin hazırlatılan davet afişini kestikleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e yönelik "Kim o?" şeklinde sözleri belirlenen Odunpazarı Belediyesi bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.S. ve E.E. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

        Hakimlikçe, zanlılar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        İşte 2 bin yıllık 'olimpik' havuz
        İşte 2 bin yıllık 'olimpik' havuz
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        Her iade travma iyileştiriyor
        Her iade travma iyileştiriyor

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kaza yapan sürücü 2.74 promil alkollü çıktı
        Eskişehir'de kaza yapan sürücü 2.74 promil alkollü çıktı
        Oto yıkamacılar işlerinin daha da açılması için gurbetçileri bekliyor
        Oto yıkamacılar işlerinin daha da açılması için gurbetçileri bekliyor
        Direksiyon başında uyuyan sürücü yoldan çıktı, facia kıl payı atlatıldı
        Direksiyon başında uyuyan sürücü yoldan çıktı, facia kıl payı atlatıldı
        Eskişehir'de havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor
        Eskişehir'de havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor
        Eskişehir'de gıda denetimlerinde 449 bin TL ceza yazıldı
        Eskişehir'de gıda denetimlerinde 449 bin TL ceza yazıldı
        Eskişehir'de miniklerden 15 Temmuz'da anlamlı Sancak Koşusu
        Eskişehir'de miniklerden 15 Temmuz'da anlamlı Sancak Koşusu