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        Eskişehir'de 19 yıl önce cesedi bulunan kadını babasının öldürdüğü ortaya çıktı

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 19 yıl önce Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadının, 2022'de vefat eden babası tarafından öldürüldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:29 Güncelleme:
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        Eskişehir'de 19 yıl önce cesedi bulunan kadını babasının öldürdüğü ortaya çıktı

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 19 yıl önce Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadının, 2022'de vefat eden babası tarafından öldürüldüğü belirlendi.

        2007 yılında ilçeye mevsimlik işçi olarak gelen Sultan Aydın (29) kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan çalışmalarda sonuç alınamadı.

        Sultan Aydın'ın cansız bedeni, aynı yıl Yeniyurt Mahallesi mevkisinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu. Otopsi sonucunda Aydın'ın boynunun kırılarak öldürüldüğü tespit edildi.

        O dönem Sultan Aydın'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada herhangi bir ize rastlanmadı.

        Faili meçhul dosya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 yıl sonra yeniden açıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince özel bir ekip kuruldu.

        Soruşturma kapsamında Sultan Aydın'ın iki kız kardeşinin ifadelerine başvuruldu.

        İki kardeş, Sultan Aydın'ın, mevsimlik işçi olarak çalıştığı bir tarlanın sahibinin oğluyla gönül ilişkisi yaşadığına dair söylentiler üzerine, babaları Süleyman Aydın tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

        İki kız kardeşe ayrıca olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yer gösterimi yaptırıldı.

        JASAT ekiplerince iki kız kardeşin ifadelerinden hareketle yapılan araştırmada, Sultan Aydın'ın, babası Süleyman Aydın tarafından öldürüldüğü de belirlendi.

        Bu arada kızını öldürmekle suçlanan Süleyman Aydın'ın ise 2022 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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