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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 2 katlı müstakil evin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de 2 katlı müstakil evin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 katlı müstakil evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Eskişehir'de 2 katlı müstakil evin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 katlı müstakil evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Fevziçakmak Mahallesi Gündoğmuş Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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