Eskişehir'de 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 17.10.2026 - 12:06 Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta dedektör köpeğinin yardımıyla yapılan aramada 2 parça halinde toplam 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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