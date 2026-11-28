Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda A.Y. (23) ve M.Ç. (27) silahla vurularak yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda olayla ilgisi olduğu belirlenen R.U. (63) ve S.A. (27) yakalandı.

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