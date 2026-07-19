Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Eskişehir-Bursa Karayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Eskişehir-Bursa Karayolu İsmail Gaspıralı Alt Geçidinde meydana gelen kazada, D.D. idaresindeki 16 BVN 725, Ç.U. idaresindeki 67 EE 500 ve M.N. idaresindeki 26 TR 018 plakalı 3 otomobil çarpıştı.



Kazada, sürücüler D.D. ile Ç.U. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralı 2 sürücü, ambulanslar ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekiplerince kazayla ilgili yapılan incelemede, Ç.U. isimli 15 yaşındaki sürücünün ehliyetinin olmadığını belirledi.



Kaza nedeniyle trafik Bursa istikametine kapandı.



Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

