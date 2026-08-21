Eskişehir'de ADEM kursiyerlerine aile içi iletişim ve çocuk gelişimi eğitimi

Eskişehir'de Tepebaşı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında eğitim düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı ADEM kursiyerlerine eğitimlerde "Aile İçi İletişim Becerileri", "Evlilik ve Aile Hayatı" ve "Hayatın İlk Çeyreği (0-18 Yaş Gelişimi)" konuları anlatıldı.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, aile bireyleri arasındaki açık ve sağlıklı iletişimin güven duygusunun oluşmasına katkısı ele alındı.

Çocukların gelişim dönemlerinin özelliklerinin bilinmesinin ve doğru iletişim yöntemlerinin kullanılmasının davranış problemleriyle başa çıkmada önemli rol oynadığı vurgulandı. Eğitimlerle kursiyerlerin aile içi iletişim, çocuk gelişimi ve aile yaşamına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.