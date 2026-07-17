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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de aileler arasında çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı

        Eskişehir'de aileler arasında çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i polis memuru olmak üzere 11 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Eskişehir'de aileler arasında çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i polis memuru olmak üzere 11 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

        Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Taraflar, olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı.

        Yaşanan arbedede taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada polis memuru B.A. da başından yaralandı.

        Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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