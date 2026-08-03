Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de Alanönü Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı

        Eskişehir'de Alanönü Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı

        Eskişehir'de yapımı tamamlanan Alanönü 10 Birimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Eskişehir'de Alanönü Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı

        Eskişehir'de yapımı tamamlanan Alanönü 10 Birimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle açıldı.

        Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, devletin varlık sebebinin insanın huzuru ve esenliği olduğunu belirterek, sağlığın huzurlu bir toplumun en temel şartı olduğunu söyledi.


        Aile sağlığı merkezlerinin yalnızca sağlık hizmeti sunan yapılar olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Sağlık hizmetlerini hastaneden önce aileye, aileden önce de aileyle kucaklayan mahalleye taşımayı bir devlet politikası olarak benimsedik. Aile Sağlığı Merkezlerimiz de bu büyük mahalle ailesinin sağlık yuvalarıdır." dedi.

        Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Yılmaz, hastalık ortaya çıkmadan önce aşı, tarama ve danışmanlık hizmetleriyle önlenmesinin hem vatandaşların sağlığını koruduğunu hem de hastanelerin yükünü azalttığını ifade etti.

        Yılmaz, Alanönü Sağlık Yerleşkesi'nde vatandaşlara yaşamın her dönemine yönelik hizmet sunulacağını dile getirerek, "Yenidoğan bebeklerimizin gelişim takiplerinden aşılamalarına, anne adaylarımızın izlenmesinden büyüklerimizin kronik hastalıklarının takibine, sigara bırakma danışmanlığına kadar insan hayatının her evresine şefkatle dokunulmaktadır." diye konuştu.

        Vali Yılmaz, yaklaşık 47 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste 27 kişilik ekibin görev yaptığını sözlerine ekledi.


        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de Eskişehir'in son 20 yılda birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde önemli yatırımlar aldığını belirterek, kentin yalnızca Eskişehirlilere değil, çevre illerden gelen vatandaşlara da kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti.


        Sağlık çalışanlarının fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

        "Ülke olarak, devlet olarak ve biz vatandaşlar olarak size ne kadar teşekkür etsek, ne kadar dua etsek azdır. Çünkü sizler insanların şifa ve mutluluk kaynağı oldunuz. Benim yıllardır takip ettiğim bir istatistik var. Tüm dünyada da yayımlanıyor. Mutluluk ya da memnuniyet anketleri. Bugün yoldan geçen vatandaşlarımıza sorsak, belki gelirinin iyi olmasını mutluluk nedeni olarak gösterecekler ya da ekonomik sıkıntıları mutsuzluk sebebi olarak ifade edeceklerdir. Ama istatistikler bunu doğrulamıyor. Araştırmalar gösteriyor ki 'Mutluyum' diyenlerin yaklaşık yüzde 70'i ilk sıraya sağlığı koyuyor."

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise sağlık hizmetlerini hastaneden önce aileye ve mahalleye taşıyan anlayışı benimsediklerini belirterek, aile sağlığı merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturduğunu söyledi.

        Tesisin ekim ayından bu yana hizmet verdiğini kaydeden Bildirici, "Burada 10 birimli Aile Sağlığı Merkezimiz ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzu aynı kampüs içerisinde buluşturduk. Böylece hem koruyucu sağlık hizmetlerini hem de acil müdahale gerektiren durumları tek merkezden en hızlı ve etkin şekilde sunuyoruz." dedi.


        Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın katıldığı tören, açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı

        Benzer Haberler

        Sokakta iguana gören çocuklar yanına koştu Evcil iguanasıyla sokağa çıktı,...
        Sokakta iguana gören çocuklar yanına koştu Evcil iguanasıyla sokağa çıktı,...
        Beylikova'da aquapark ve yüzme havuzları yeniden hizmete açıldı
        Beylikova'da aquapark ve yüzme havuzları yeniden hizmete açıldı
        Eskişehir'de hafif ticari araç toprak alana savruldu: 2 yaralı
        Eskişehir'de hafif ticari araç toprak alana savruldu: 2 yaralı
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan TÜGVA Yaz Okulu'na ziyaret
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan TÜGVA Yaz Okulu'na ziyaret
        Vatandaşın taşta oturarak otobüs beklediği durağa bank konuldu
        Vatandaşın taşta oturarak otobüs beklediği durağa bank konuldu
        Sivrihisar'daki feci kazadan acı haber: 63 yaşındaki yaralı kadın hayatını...
        Sivrihisar'daki feci kazadan acı haber: 63 yaşındaki yaralı kadın hayatını...